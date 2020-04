Alguna vez Cacho Fontana dijo que ese programa le costó la carrera. No parece que sea así. Lo que derrumbó su increíble carrera fue el escándalo con Marcela Tiraboschi (y la actitud de Cacho de asumir culpas, de mostrar vergüenza profesional y personal, algo que con el tiempo se fue dejando de lado en el mundo del espectáculo local). Hace unos años, con algo de fastidio ante alguien que al intentar hacer un resumen de su carrera, lo primero que mencionó fue este programa, Pinky respondió: “Si después de más de sesenta años de trayectoria todo lo que tienen que decir de mí es que conduje ese programa, eso significa que me manejé muy bien en todo ese tiempo. Era un momento difícil del país. Lo hice por mi patria, hice un programa durante una guerra pidiendo por una paz con dignidad. Al día siguiente, los milicos me querían colgar en la Plaza de Mayo, estaban indignadísimos ”.