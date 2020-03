El hermano más chico del actor contó que los retaron a los dos porque nadie ajeno a la carrera podía ingresar al predio donde corrían. Sobre el final, recordó lo que le dijo el entrenador: “Salí noveno, pero eso ya no importaba. Cuando me subo al micro para irnos, mi entrenador me dice: ‘Tuviste mucha suerte Vázquez de que no te descalifiquen, fue una locura eso'”.