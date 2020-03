“Yo tenía síntomas. Tos, me dolía mucho el cuerpo y la cabeza, sentía cansancio constante. Yo seguí entrenando porque no sabía que estaba contagiada, entonces noté que mi respiración había cambiado mucho y no exactamente para bien. Ahora han bajado un poco los síntomas, me siento mejor. Sigo con esa sensación de cansancio, pero ya no estoy tan mal como antes. De todas maneras, igual estoy bien en planos generales", agregó la joven para informar el motivo por el que decidieron realizarse el test, que finalmente les confirmó que ambos tenían COVID-19.