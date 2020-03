A principios de 1985, Queen desembarcó por segunda vez en Sudamérica para participar del majestuoso Rock in Rio. Durante su estadía en Copacabana, una periodista de O Globo le preguntó directamente a Mercury si la “I want to break free” estaba dedicada a la comunidad gay. Con una explicación típica de la época, el cantante le explica que no, que es de Deacon, un hombre felizmente casado y con cuatro hijos. “Se trata de una canción sobre cualquier persona que tiene una vida dura y quiere liberarse de los problemas”, concluye el cantante algo molesto.