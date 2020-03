“Pienso que no son casuales los destrozos ambientales. ¿Qué decir de la tremenda revolución femenina? Y por supuesto, no es menor lo del coronavirus. Cuarentena, 14 días encerrados en nuestras casas sin poder salir a ningún lado. Wow, suena a una locura. De esas de películas, casi inalcanzables. Pero por qué no aprovechar todo ese tiempo para revisarnos, ¿qué cosas hacemos por el otro? ¿cómo colaboramos con la naturaleza? ¿aportamos verdaderamente ese ‘granito de arena’?”, señaló Jujuy.