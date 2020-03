“Es oficial, desde el viernes por la tarde tengo los síntomas (fiebre y tos seca) y hoy nos ha llegado la confirmación del test epidemiológico. Es coronavirus. Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más debil. Esto no es tontería, (hay que) ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común”, es parte del mensaje que la oriunda de Basauri, Vizcaya, en la comunidad autónoma del País Vasco, compartió acompañado de una foto donde la actriz luce al natural, sin maquillaje y recostada, lo que deja claro que su condición actual es de reposo y aislamiento.