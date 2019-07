"Me separé en noviembre y se hizo público en diciembre… Bueno, todo ese tema está cerrado… En enero, como todos los veranos, fui a Pinamar a hacer mi programa de radio y, cosas del destino, ella también estaba trabajando allá. Me pareció hermosa desde el primer día que la vi. Cruzamos miradas y hubo una conexión. En ese momento pensé: 'Quizá no sea para ahora, pero en algún momento puede llegar a ser'. No sé qué habrá pensado ella… Tuvimos hermosas charlas y armamos un lindo vínculo. Quedamos en seguir en contacto al llegar a Buenos Aires. De hecho, así fue", contó el Pelado en su programa de radio sobre los inicios de la relación con Ghorghor.