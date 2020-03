De todos modos, Andrea espera una retractación de Yanina a su carta documento. “Si esto no sucede -anticipó Fioribello-, vamos a realizar una denuncia penal por el delito de calumnias, y otro por injurias, al margen de accionar sobre los daños y prejuicios que esto ha ocasionado. Esto es muy grave porque el rol de comunicadora que tiene esta persona (por Latorre) no solo genera un daño en su imagen sino que dice cosas que no son ciertas. Del Boca no tiene antecedente penal de ninguna índole. Está siendo investigada en un proceso que es de público conocimiento”. Pero Yanina redobló la apuesta y manifestó: “Sería tremendo que yo vaya presa y no empiece el juicio contra Andrea del Boca”.