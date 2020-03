En ese sentido, la anfitriona le preguntó si podría vivir sin sexo. Él contestó afirmativamente, otra vez sin dudar un segundo. Luego, desarrolló un poco más en profundidad: “Estoy tan enamorado de mí que es muy difícil encontrar a alguien. ¿Quién me va a dar todo lo que yo me doy? Me doy todo lo que quiero: tengo una vida genial, me doy mucha paz y tranquilidad. Me encanta estar conmigo. Nadie en el mundo va a poder darme lo que me doy”.