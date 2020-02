Pampita y Moritán aprovechan al máximo sus días de vacaciones y realizan las más diversas actividades. Por ejemplo, la modelo se animó a su primera vez en bungee jumping. Compartió imágenes de la inolvidable experiencia y reveló: “Mi primer jumping de 17 metros de altura. ¡Me hago la valiente pero no me quería soltar jaja!” Muchos famosos dejaron su “me gusta” a modo de reconocimiento para la jurado del Bailando por atreverse a semejante desafío. Y su marido no dejó pasar la oportunidad para manifestarle sus sentimientos. “Te amo”, le escribió, junto a un corazón y un emoji riéndose.