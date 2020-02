“Si es ‘tu querida’ -se sumó entonces otra admiradora anónima-, ¿por qué no fuiste a acompañarla en su último momento?”. Ante la interpelación, la panelista de Confrontados, en El Nueve, explicó: “Porque no voy a ningún sepelio, ni a los de mi familia”. Sobre estas mismas palabras agregó otro comentario, que generó una pequeña controversia entre quienes la siguen en Instagram: “No careteo una foto”. Un par de respuestas más adelante, Adriana se explayó: “No voy a los sepelios porque me hace mal”. Y ya no participó más del diálogo cibernético.