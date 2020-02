Evelyn Scheild, visiblemente emocionada, recordó a su amiga Sofía: “Yo me enteré por Marcela Tinayre, que me llamó esta mañana llorando a moco tendido. Al principio no entendía qué le pasaba, porque no podía hablar. Y cuando me dijo el nombre de Sofi no lo podía creer. Me quedé helada. Uno no tiene poder de reacción ante eso. Y me da mucha tristeza tener que despedir a una gran amiga como ella. Ahí te das cuenta de que pendemos de un hilo y tenemos que cambiar un poco nuestra cabeza, porque no vale la pena amargarse por nada. Estoy muy mal”.