En diálogo con Teleshow , Jacobo le restó importancia a la “boda” y destacó que a pesar de todo mantiene una gran relación con Silvia. “Yo no me casé. Era un casamiento de show. ¡Campi era el papa Francisco! Yo dije que no la tocaba, que era algo espiritual. Ahora ella dice que me porté mal, que no estuve en el cumpleaños y en el Día de los Enamorados… Está enojada, pero yo no estoy enamorado de ella: es mi compañera de ruta”, explicó.