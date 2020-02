“Es una mentira todo. Y me agarraron del hombro, de todos lados, porque estaba minado de gente que vio el carnaval y te sacaban fotos. No sé ni quién mierda estaba delante ni atrás ni al costado. Además, en esa foto miro para abajo mi taco porque me caí unas tres veces al quedarme enganchada en las maderas”, manifestó de su red social, la ex de Martín Baclini.