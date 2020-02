Muy emocionada, Laura explicó: “Uno trabaja de artista y no se recibe nunca, porque siempre tiene que seguir estudiando. Pero yo volvería a elegir lo mismo en la próxima vida. Porque todo lo que soñé lo voy cumpliendo. Con mucho esfuerzo. Pero hoy, al ver a toda la gente gracias a la cual yo puedo trabajar de lo que me gusta, me sentí muy contenida y acompañada. Es muy difícil permanecer durante tantos años en este medio. Y cuesta mantener esa disciplina, siendo fiel y sincera conmigo misma. Pero, más allá de mis lesiones en las dos piernas, que han hecho que por momentos sintiera que no daba más, hay algo interno que es esa llama que sigue intacta y que me permite seguir adelante”.