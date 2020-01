Esta película fue exhibida en una gran cantidad de salas, no solo en EEUU sino en el resto del mundo, con lo cual se fue convirtiendo en un éxito de taquilla. No estamos ante un caso de una película difícil de ver y entender, ni que encierre cuestiones artísticas elevadas para quienes no pertenecen a ese nicho. Parasite podría ser perfectamente una película popular estadounidense, francesa o argentina. No pertenece al cine indie (independiente y de bajo presupuesto); por el contrario, lleva recaudados hasta el momento unos 140 millones de dólares, y va por mucho más.