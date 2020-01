La modelo, además, subió una foto de ella sonriendo, y asegurando: “Al que es feliz, se le nota: no critica, no envidia no juzga, no busca pelea y no jode”. Su marido comentó el posteo con un corazón. Pero la periodista redobló la apuesta y posteó una imagen similar, señalando: “Al que es feliz, no le importan las críticas, ni la envidia, ni las peleas, ni los que joden. Se puede ser feliz sin necesidad de demostrarlo”.