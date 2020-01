Por su parte, el abogado de la mujer confirmó que están analizando una demanda judicial: “Juliana está viviendo esto con mucha angustia. La que está devastada es Juliana porque no tiene nada que ver en este tema, y está involucrada por terceros”, señaló el Dr. Roberto Olazábal. El letrado señaló que no puede confirmar si Rojo tuvo relaciones con el novio de Lanzoni: “No le pregunto a mis clientes intimidades. Me dijo que lo conocía de un par de eventos. Me negó cualquier tipo de relación sentimental”. El abogado agregó que no le preguntó a su clienta si mantuvo relaciones sexuales con Halbinger porque “no hace a mi trabajo”.