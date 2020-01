Al ser consultada sobre si la pareja tiene pensado casarse o agrandar la familia, agregó: “No hay planes y menos para hablar públicamente”. Para cerrar, dijo que prefería no hablar de la ex de su novio, Karina Antoniali: “Ellos tienen tres hijos divinos (Macarena, Angelina y Prieto), tengo buena relación y por respeto a ellos jamás hablaría de su mamá, que me pegue que hay espalda, me la banco. Soy solida y con un amor que la contiene”.