Basile relató que el actor la había invitado a su departamento para pasar un rato juntos. “Yo accedí a ir, hablamos de todo”, señaló, y sostuvo que ella aceptó que el actor se le acerque y la bese en un momento de intimidad que tuvieron. Pero el problema comenzó cuando se fueron a la habitación y Rago quiso grabarla: “El apareció con una cámara profesional, queriendo filmar la secuencia. Yo me negué y lo corrí. Ahí él me introduce los dedos en mis partes íntimas sin mi consentimiento queriendo que yo lo orine; yo le decía que no me gusta y le pedía que salga”, relató la mujer. Y continuó: “Casi lastimándome porque me negué a su pedido, se corre y se pone a gritar con un brote psicótico: ‘¿A qué viniste? No sos una nena, te gusta que te traten como una puta’. Y se pone violento verbalmente, sacado... Había fumado marihuana. No era el mismo Pablo que yo vi cuando llegué a su departamento, lo desconocí por completo”.