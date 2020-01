Pampita también hizo referencia a su año laboral: “Se viene Pampita Online, que ya está firmado. Showmatch todavía no lo se” y señaló que aún no está nada cerrado pero están hablando para que la conductora vuelva como jurado este año. Por otro lado, opinó sobre las consecuencias de la crisis argentina y la suba del dólar en el turismo uruguayo: “Creo que algunos hicieron un esfuerzo extra para venir, o vinieron menos días. Mis amigos que vienen siempre la verdad es que no se como hicieron pero pudieron venir. Es verdad que nos afecta a todos lo que está pasando, pero serán temporadas que tendremos que apretar un poco”. Y sostuvo un deseo para la Argentina en este nuevo año: “Tiremos todos para el mismo lado. Somos un país que puede con todo, lo pasamos tantas veces que siempre tenemos esperanza”.