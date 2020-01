Sole no va a tomarse más vacaciones que sus días de descanso en Uruguay. “Estuve en Miami y en París, ahora me quiero estabilizar en Buenos Aires”. En cuanto al 2020, Solaro señala que quiere darle una vuelta a su carrera y está buscando insertarse en el mundo de las redes: “Esta todo muy cambiado, ahora pasa todo por las redes, y aunque no soy milennials me doy cuenta que puedo llegar a un público masivo, ya que muchos seguidores en Instagram me preguntan por mis looks y me piden tips de alimentación. El tema es que soy de otra generación y me da mucha pereza estar siempre con el celular, pero quiero acompañar esta movida”.