Efectivamente, en la siguiente escena lo muestran a Torcuato junto a Alicia en un patrullero. Ella dice estar esperanzada en que van a poder recuperar su libertad. Pero él sabe que no será así. “No me puedo ir preso, no puedo. Esta vez no hay salida, son demasiadas pruebas en mi contra, demasiadas. Este es el fin, Alicia. Pero no me van a ver tras las rejas, no señor. Siempre traigo esto conmigo, por si me agarraban. Por si las cosas salían mal. No voy a ir preso, no puedo ir a la cárcel, es rendirme”, le responde él, y saca un frasco de su bolsillo.