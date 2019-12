En su rol de villano, se convirtió en el más odiado, pero también en el más querido, por sus elocuentes frases y reacciones en determinadas escenas. Creó a un personaje que genera sentimientos encontrados entre los fanáticos de la ficción. “Es muy gracioso en el modo en el cual me putean, me putean riéndose. Me cuesta un poco entender a mis fans de ATAV. Me dicen: ‘Banco a Trauman, pero dejala tranquila a Raquel’", consideró el actor en Agárrate Catalina cuando hizo un balance de la tira que alcanzó el éxito al punto tal de que los guionistas debieron estirar la historia.