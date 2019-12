Sin embargo, las sorpresas no habían terminado: la conductora se asombró aún más cuando su marido, Mariano Chihade, apareció en cámara. El productor de Mandarina también le había grabado un video. “Hola, mi amor. Acá estamos... llegamos al final de DDM. Me acuerdo cuando arrancamos el proyecto te dije que sería bueno que dure dos años. Vos me miraste y me dijiste: ‘Va a durar un poco más’. Y tenías razón, mi amor. Llegamos al séptimo año muy felices. Le ha cambiado la vida a muchos de los que lo hicimos. Nació nuestro segundo hijo. Sos una enorme profesional. Tenés esa capacidad de expresión tremenda y para mí sos la mejor conductora de este país. Muchas gracias por estos siete años, por tu esfuerzo y dedicación. La mejor versión tuya la tengo en casa. Sin dudas, sos una madre impresionante. Tus hijos te aman, yo te amo con el alma", dijo el productor.