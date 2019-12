El provocativo baile de Jimena Barón con su hijo Momo para festejar la Navidad: ”¿Qué esperaban de mí?”

“Con este video que mejor representa a esta family, les deseamos hermosas fiestas. No se peleen, si se pelearon pidan perdón o perdonen. No juzguen, que cuando uno abre el coco y da chances inesperadas, suceden cosas mágicas. Disfruten, hagan papelones. El pedacito lleno del vaso, por más pequeño que sea, agradézcanlo un montón. Agradezcan la salud, que vale todo el oro del mundo. Háganle un huequito al amor los que ya no creen, miren que existe! y anda por ahí a la vuelta”, comenzó diciendo la artista.