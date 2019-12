Karina y Emiliano llevaron adelante una coreo con un tema que interpretó la propia cantante. Y la segunda pareja se movieron con las canciones La Bomba, She Bangs y Pégate de Ricky Martin. “No es casualidad que estos equipos estén acá y me encanta que Karina no viene como victima”, dijo Ángel de Brito. “Son parejas que generan mucha emoción”, afirmó la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain. “Los dos son ganadores”, sostuvo Marcelo Polino. “No leas nada Karina, a mi hace un día que compre a mi hijo, esa gente no sirve y no va a llegar a nada”, remarcó Flavio Mendoza. En falló unánime el segundo punto fue para Nico Occhiato.