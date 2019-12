Karina La Princesita y Emiliano Buitrago. La cantante de música tropical no era, a lo lejos, una promesa del certamen. Se abrió paso a fuerza de imponerse en las votaciones telefónicas. Su partenaire compensa con talento las limitaciones para el baile pese a los avances de la ex del Kun Agüero y El Polaco. Pero ella trae los votos. Ya hay antecedentes de pataduras ganando el Bailando, cuyo caso emblemático fue Flavio La Mole Moli en 2010. Karina es la debutante del reality que llega a la final apadrinada por Flavio Mendoza, y ese es su gran plus. Tiene 1.200.000 seguidores en Instagram.