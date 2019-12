Pero los 26 millones de The Irishman parecen no ser tantos si los comparamos con los 45 millones que alcanzó el film Bird Box protagonizado por Sandra Bullock en la primera semana de su estreno, en diciembre de 2018. Entonces, ¿estamos hablando de un éxito, de un fracaso o de una película como tantas otras? Aunque las comparaciones no sean agradables, en muchos casos nos permite revaluar el concepto de taquilla y la calidad del material.