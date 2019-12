“Yo trato de dar lo mejor en cada grupo, en cada proyecto, trato de dar lo mejor y de ser uno más. No soy divo ni estrella, ni me como cualquiera, ni me como esta luz blanca que me está alumbrando. No siempre pasa que te encontrás con personas que son así o que van por ese mismo camino y está bien, cada uno hace la suya”, sostuvo Gonzalo Heredia al respecto.