La actriz abrió el baúl de los recuerdos tristes en octubre pasado, durante la presentación del segundo tomo de su autobiografía -"Home Work: A Memoir of My Hollywood Years"- coescrito junto a su hija Emma Walton. Fue entonces que sus admiradores se enteraron que el ingresar en cirugía, los doctores le prometieron que en seis meses a más tardar recuperaría su voz. Esa voz. Pero el tiempo pasaba y no había caso. “El hecho de no cantar con una orquesta, no ser capaz de comunicar a través de mi voz como lo he hecho toda mi vida, de expresar letras y darle alegría sería devastador”, manifestaba Andrews.