El actor, quien hace unos días estrenó la película El plan divino, se tomó con humor los comentarios en las redes. Incluso la creación de una cuenta fake en Twitter que acercó, en su nombre, conceptos delirantes: “La tierra es plana por eso se llama planeta, si fuera redonda se llamaría redondeta”; “Los dinosaurios murieron de hambre porque tenían los brazos muy cortitos y no podían agarrar el tenedor y el cuchillo”; “Cuando dormimos, ¿es seguro que quedamos en la cama? ¿Alguien dormido se miró realmente?”. El verdadero Gastón Pauls advirtió que no era él quien posteaba esos mensajes: “Es divertido pero no soy yo. No es mi Twitter. No tengo”.