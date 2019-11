Luego explicó que aquella duda lo llevó a estudias ambas teorías enfrentadas: la esférica y la terraplanista. “Me fui hasta los griegos -advirtió-, había quienes decían que todo giraba alrededor del sol o de la Tierra y me parece súper interesante más allá de cuál es la verdad. Que todavía no la sabemos. Yo no lo vi: no salí de la Tierra para ver que es redonda. Tampoco salí y me encontré con una pared de hielo. Y lo que sé es que esto me alimentó la duda. Y es bienvenida en mi vida, necesito dudar”.