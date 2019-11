Sobre el vestido que estaba luciendo, la modelo no ahorró en elogios: “Es impresionante. Tiene una espalda lindísima, capa desmontable. Se hizo todo de nuevo, no es el vestido original del programa, sino que tomó todas las correcciones y lo hizo con doble tela, a medida, pensó en todos lo detalles, corrigió todos los botoncitos. Todo lo que le habían dicho cuando participó, lo mejoró todavía más. Es bellísimo y me encanta, además, apoyar a un talento joven como es Celeste”.