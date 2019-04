La primera temporada de la joya del fútbol uruguayo en el fútbol europeo fue en el Real Madrid Castilla, la sucursal del equipo más ganador de Champions League. Jugó 30 partidos en los que marcó tres goles, pero su alegría no fue completa, ya que no pudo participar del Sudamericano Sub 20 en 2017 porque no fue cedido. A pesar de su ausencia, Uruguay ganó de punta a punta el campeonato y logró el objetivo de clasificar al Mundial de Corea del Sur, donde volvió a brillar y deslumbrar al mundo del fútbol juvenil.