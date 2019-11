Luego, admitió que suele tener momentos en los sufre mucho por lo que están pasando: “La verdad es muy duro. A veces vuelvo a mi casa por la Panamericana llorando. Tengo que parar para no chocar. Me sereno y sigo”. Y durante la charla, no pudo evitar emocionarse frente a cámara: “Lo que me conmueve es que cuando voy le hablo de todas las cosas lindas vividas, que son muchísimas. Pasamos muchas batallas. Eso como mujer que acompaña. Y como mujer sola, por otra parte pienso: ‘Qué lástima vivir esto sola’. Porque yo pensaba envejecer al lado de Marcos, sin caretearla porque por algo refundamos nuestro matrimonio”.