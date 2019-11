“Estoy de tres meses, lo sabe la familia. El que de verdad se enteró primero, casi con el Evatest, y hasta ahora no lo ha dicho, fue Ángel de Brito, Ángel te quiero. La verdad hay que decirlo porque no sé, creo que me lo hice, lo supe y ya lo sabía él. Pero muchos de ustedes, mis compañeros del medio, todos me preguntaban”, arrancó la actriz, quien contó que tiene fecha de parto para mayo próximo.