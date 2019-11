A mediados de octubre Biasotti y Del Boca tuvieron una audiencia de conciliación por la demanda por daños y perjuicios que el empresario le había iniciado a su ex pareja en 2006. Cuando estaban cerca de llegar a un entendimiento, Biasotti habría puesto una condición para retirar su demanda: que Anna no lo denunciara por abuso sexual. Así lo indicó el propio Fioribello. "Nos pidió que la convenciéramos -remarcó el abogado-. Yo no tengo poder sobre lo que va a hacer la hija, quien ya declaró públicamente haber sido abusada psicológica y sexualmente. Es algo aberrante”.