En cuanto a lo que se va a ver al aire el domingo 15 de diciembre -fecha en la cual terminará el ciclo-, será una apertura distinta. “La gente va a amar. No puedo contar nada, vamos a hacer algo de repaso histórico, yo voy a participar con ella, no habrá bailarines, pero lo que vamos a hacer le va a encantar al público. Será como volver a las raíces, a cosas que a la gente le encanta. Estamos muy entusiasmados, hoy con Susana y Levrino armamos la idea y ya me pongo a trabajar con la música y mis colaboradores”, aseguró el ex participante del Bailando.