Luego de doce meses desde que la ex Casi Ángeles sostuvo esas palabras, los artistas todavía no firmaron la libreta roja, es por eso que durante una entrevista en la TV chilena, al actor de Vis a Vis le consultaron acerca de esta misteriosa boda. “En algún momento se dijo que se iban a casar, después dijeron que no, ¿se pasó un poquito más adelante?”, le consultó Rocío Marengo en Viva la pipol, el ciclo que lidera la conductora argentina.