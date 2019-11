Lourdes Sánchez recordó el delicado momento que pasó durante su internación. “Mi doctora me dijo ‘te podrías haber muerto'

“Disculpame, ¿se podría pensar en una mala praxis?”, preguntó la conductora. “Se podría pensar, pero te juro que no me voy a olvidar que me dijeron que me podría haber muerto. Y no estoy muerta, entonces lo que pasó, ya pasó y tomé conciencia de otras cosas. Saco algo totalmente positivo de todo lo que me pasó, es más, ser madre por otras técnicas quedó en segundo plano”, respondió. “Ahora miro para adelante y obviamente voy a poder ser madre porque hay muchas técnicas. Es para adelante y positiva”, manifestó la bailarina.