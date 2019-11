“Yo me jubilé en la Secretaría de Cultura de la Nación. Cuando tuve que hacerme cargo de mi mamá, allá por el ’94, no podía esperar a que sonara el teléfono. Entonces me convocó Pacho O´Donnell, que era secretario en ese momento, para llevar adelante un proyecto que tenía que consistía en entregarle una biblioteca con 100 libros a los abuelos. Salíamos de padrinos actores, muchos de los que ya no están entre nosotros. El tema es que, cuando eso se terminó, yo seguía cobrando pero no trabajaba. Y como yo no quería ser ñoqui, mandé una carta con copia a presidencia. Estaba Patilla (por Carlos Menem). La secretaria era la doctora Beatriz Gutiérrez Walker, y me dijo: ‘¿Usted se anima a ser maestro de ceremonia en un acto?’. Yo, obviamente, le dije que sí. Y trabajé de eso hasta que me jubilé en el 2011”, explica Héctor.