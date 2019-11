En diálogo con Teleshow , Claudia García Satur cuenta cómo llegó Rolando a su vida. “Yo venía de realizar distintos personajes secundarios. Había hecho un bolo en un programa de Luis Sandrini, trabajé en El hombre que volvió de la muerte. En 1969 formaba parte de Adorable profesor Aldao con Guillermo Bredeston y Beatriz Taibo. En una escena me tocaba actuar de chofer de Beatriz. Estaba esperando en el auto, pasa Migré, me da la mano y me dice ‘usted está muy bien, va a ser protagonista‘, pero no agregó ‘de una novela mía‘. Así que seguí trabajando. Hasta que en el 71 me llama. Fuimos a comer y me cuenta la historia de Rolando”. ¿Y se enganchó enseguida con la historia? “El personaje no era lo importante sino quién me convocaba. Era imposible tomar un libro de Migré y no aceptar. Al leerlo la respuesta era ‘quiero ser este personaje‘”.