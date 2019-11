La espera terminó y luego de tantas idas y venidas se dio a conocer el nombre de la precuela de Game of Thrones: House of the dragon. Este 2019 HBO emitió el final de la serie icónica del canal y que algunos consideran ya un clásico dentro de las ficciones televisivas. Con un despliegue y una producción digna del cine, GOT supo cosechar premios y reconocimientos a lo largo del planeta.