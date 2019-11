William, Harry, Kate y Meghan: cómo será la realeza dentro de 50 años

El libro And What Do You Do?, un examen documentado de los Windsor, dedicó un capítulo, "Los cuatro fantásticos", a los príncipes y sus esposas. En manos de ellos, los más jóvenes de la familia, está el futuro de la monarquía. Pero cada pareja tiene características muy distintas