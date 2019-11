Además, Fabián continuó relatando su versión de cómo se fueron dando los hechos en en el juicio: “Le mojaron la oreja (a Araceli). Yo me callo, no hablo. Esto está en un juzgado de familia. Yo no miento, tengo que ser muy cuidadoso, estoy diciendo la verdad: Ara se presentó y el señor no se presentó. Le mojaron la oreja porque en el juzgado de familia se tenían que presentar para una conciliación obligatoria y Adrián tampoco fue, acusó que estaba de viaje y en realidad, no estaba de viaje, estaba acá (en Buenos Aires)", aseguró el ex Gasoleros.