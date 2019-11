“Mi alma no sabe qué carajo hacer… y mi mente me sigue gritando. ¡Se termina una de las etapas más bellas de mi vida! Conocí una vez más la felicidad, disfruté cada momento vivido a su lado. Amé. Y mucho. Me equivoqué. Nos equivocamos. Nos amamos cada uno a su manera. No fue para nada poco. Somos y seremos buena gente. Nos merecemos estar bien y ser felices, juntos o separados”, escribió en la red social.