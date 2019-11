“Me empiezan a aparecer tesoros. Me escribe una chica, Lucía, de Santa Fe, y me dice: ‘Vos no me recordás, pero en 2012 me hice amiga de tu hija -claro, la niñita ya es adolescente- y tengo muchas fotos y videos. Mandame un mail’. Y claro que los quiero ver. Hay algo que empieza a ser un tema y es que las fotos se acaban. Son siempre las mismas y me llegó un regalo maravilloso. Y eso lo valoro mucho”, había dicho el actor en aquella oportunidad.