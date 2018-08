Dice el autor: "Mientras escribía el libro de Cash, vi a Simon en el Henry Fonda Theatre en Hollywood. Estaba haciendo la gira "So Beautiful or So What" (en 2011). Escuché ése álbum y pensé ´Dios mío, es un gran álbum´. ¿Quién más está activo hoy en día que esté escribiendo música que puede hacer frente a sus mejores y primeras cosas? Paul McCartney no puede, Brian Wilson no puede, Joni Mitchell no puede. Incluso Dylan, no estoy seguro. Así que después del libro de Cash, traté de pensar ´¿Quién es el mejor compositor que puedo pensar que haría un libro interesante, y quién me hablaría sobre el tema del arte: cómo se produce el arte y cómo hay que protegerlo?´ La respuesta fue Paul Simon.