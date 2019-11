—El año pasado me operaron del corazón.¡Justo cuando me estaba por ir al Mundial de Rusia! Yo sentía un ligero dolorcito en el pecho, que pensé que era muscular, porque tengo la costumbre de dormir abrazado a la almohada, así que una semana antes de viajar me fui a hacer unos estudios. Y, aunque todo me daba bien, me hicieron un cateterismo y terminaron poniéndome tres By Pass. ¡Me abrieron como un sapo! Así que me perdí mi décimo mundial…